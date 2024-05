Tipps für Umgang mit Kindern Tischmanieren beibringen – so machen Eltern es richtig

Beim gemeinsamen Essen am Tisch sollten die Eltern jedoch entsprechende Regeln aufstellen. Wird erst angefangen, wenn wir alle am Tisch sitzen? Bedient sich jeder selbst oder verteilt einer der Erwachsenen das Essen? Benutzen wir Servietten? Wie viel kommt auf den Teller? Wünschen wir uns „Guten Appetit“? Muss aufgegessen werden? Was passiert mit den Resten? Darf das Kind aufstehen, wenn es fertig mit dem Essen ist? Oder soll es warten, bis alle Teller leer sind?