Tipps für Eltern So gelingt die Eingewöhnung in die Kita

Kita-Platz ergattert, die erste Hürde ist genommen. Und was jetzt? Die Eingewöhnung in der Kindertagesstätte steht an. Nicht nur für die Kleinen sind die ersten Wochen in der neuen Umgebung aufregend und anstrengend, auch die Eltern müssen oft erst Vertrauen fassen und sich an die neue Situation gewöhnen. Das wissen auch Verena Scheren, Erzieherin in der Kita Rabennest, und Annette Birmann, Leiterin des Waldkindergartens Waldgeister. Beide haben unzählige Kinder und Eltern bei der Eingewöhnung begleitet und wissen: In der Ruhe liegt die Kraft.