Belastende Lebensphase Wenn die Eltern alt und dement werden

Für sein Erleben findet er berührende Worte, etwa für die erste Zeit, als ihn sein Vater noch erkennt. „Aber ich merke, er entfernt sich von mir, wie man in einer Liebesbeziehung manchmal spürt, dass der Partner sich in seine Welt zurückzieht.“ Von der Illusion, dass alles so bleibt, wie es ist, muss er sich lösen. Zugleich ringt er mit sich. „Welche Zeichen muss ich erkennen, welche Entscheidungen darf ich treffen? Welche muss ich treffen, gegen Vaters Willen? Wie behalte ich Zugang zu ihm, teile Schmerz, Freude, pendle in seine Welt - ohne meine verdorren zu lassen?“ Kitz reflektiert über die eigenen Grenzen, über Gefühle von Unzulänglichkeit und Schuld.