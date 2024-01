„Pat's Kinderparadies“ in Duisburg „Ich bin ein Unikat in der Kinderbetreuung“

Patrik Kaulhausen kniet sich neben eines der Kinder auf den Teppich, es weint. Beim Spielen hat es sich offenbar den Kopf an einem kleinen Lastwagen aus Plastik gestoßen. “Soll ich einmal pusten?“, sagt Kaulhausen und nimmt das Mädchen in den Arm. Aber Pusten muss er gar nicht, es ist schon längst wieder alles gut, das Kind wird still und spielt weiter mit den anderen. „So, ihr passt jetzt etwas auf, okay“, sagt Kaulhausen. Es ist halb zwölf und in der Königsberger Allee 34a gibt es gleich Mittagessen.