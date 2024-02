Studie aus Norwegen Warum wir Babys mit links und Kleinkinder mit rechts tragen

Wiegen Sie gerade ein Baby im Arm? Dann wahrscheinlich eher mit dem linken. Das sei bei den meisten Menschen so, erläuterte Audrey van der Meer von der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU) in Trondheim. Auch künstlerische Darstellungen gäben dieses Verhalten wieder: „Die Jungfrau Maria wird meist so dargestellt, dass sie das Jesuskind in der linken Armbeuge wiegt.“