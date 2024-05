Statistik 2022 Zwei von drei Frauen haben mindestens ein Kind geboren

Im Jahr 2022 lebten in Deutschland insgesamt 20,3 Millionen Mütter im Alter von 15 bis 75 Jahren. Damit haben fast zwei Drittel (64 Prozent) aller Frauen dieser Altersgruppe mindestens ein Kind zur Welt gebracht, wie das Statistisches Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden aus Anlass des Muttertags am 12. Mai mitteilte. Demnach waren 6,6 Millionen Frauen oder genau ein Drittel aller Mütter die Mutter eines Kindes, knapp die Hälfte von ihnen brachte zwei Kinder zur Welt und ein Fünftel der Mütter hatte drei oder mehr Kinder geboren.