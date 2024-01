Angebote in der Grafenstadt So kinderfreundlich ist Moers

Spielplätze Auf das Moerser Stadtgebiet verteilen sich deshalb aktuell 58 öffentliche Spielplätze. Zuletzt wurde – nach einer 13-wöchigen Bauphase – der neue Spielplatz an der Walter-Karentz-Straße in Kapellen (Stockrahmsfeld) eröffnet. Vorab konnten sich Moerser an der Spielplatzplanung beteiligen. Auch die umgebaute Anlage „Kastell“ am Musenhof und der Spielplatz im Freizeitpark können seit Oktober vergangenen Jahres wieder genutzt werden.