Spielplatz-Trends in Monheim Für kleine Ritter, Piraten – und Eltern

Ein großer Wasserspielplatz im Rheinbogen, ein „märchenhaft“ gestalteter Spielplatz mit Blick auf die Marienburg, ein „naturnaher“ Spielplatz mit Lianenbrücken in Baumberg – in Monheim mangelt es an einem mit Sicherheit nicht: ansprechend gestalteten, intakten, modernen Spielplätzen. Sogar ein von einem Künstler gestalteter ist darunter: der „Social Playground“ des Dänen Jeppe Hein auf dem Eierplatz. Und es kommen dank der hohen Gewerbesteuer-Einnahmen weitere neue oder neugestaltete Spielplätze hinzu. Allein in diesem Jahr werden laut Stadt vier eröffnet: an der Otto-Lilienthal-Straße, Am Lingenkamp, auf der Bürgerwiese (U3-Spielgeräte) und an der Holzwegpassage. Kostenvolumen: insgesamt fast 1,2 Millionen Euro. Etwa nochmal so viele Mittel sind veranschlagt für weitere geplante Spielplätze, die ab 2025 fertiggestellt werden sollen.