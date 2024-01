Kinderbetreuung in Kamp-Lintfort So sieht die Kita Planung 2024/25 aus

Folgende Änderungen in Kitas seien in Abstimmung mit den Trägern geplant: Die Kita Wirbelwind erhält einen Anbau und wird um eine Gruppe erweitert. Die Kita Abenteuerland (Träger: Lebenshilfe Duisburg) soll möglichst bald von zwei auf fünf Gruppen hochfahren – bislang fehle es allerdings an den notwendigen Fachkräften, hieß es bei der Kita-Eröffnung im November. In den städtischen Kitas Tausendfüßler und Zechenzwerge werden Ü3- in U3-Plätze umgewandelt. In der Kita Vier Elemente werden zusätzliche U3-Plätze geschaffen, ebenso in der Awo-Kita Kirchenkampstraße. Neben insgesamt 328 U3-Plätzen in Kitas werde es 2024/25 rund 80 weitere in der Kindertagespflege geben, so die Stadt. Damit erreiche Kamp-Lintfort im U3-Bereich eine Quote von 41 Prozent.