Der Start als Kita-Kind So klappen die ersten Tage in der Kita

Es ist der erste große Schritt in ein eigenständiges Leben – und entsprechend nervös sind vor allem die Erwachsenen. Denn wenn kleine Kinder zum ersten Mal in eine Kindertagesstätte gehen, öffnet sich nicht nur für die Kleinen die Tür zu einer neuen Welt. Auch die Eltern stehen vor Herausforderungen. Welche Sachen gehören eigentlich zu einer richtigen Kita-Erstausstattung? Wie schaffen es Mama und Papa aber auch, die ersten Tage in der noch ungewohnten Umgebung für das Kind so stressfrei wie möglich zu gestalten? Und was können die Eltern tun, wenn beim Abschied Tränen fließen?