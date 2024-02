Familien und Kinder in Viersen So investiert Viersen in seine Spielplätze

Doch nicht nur in Süchteln wird das Spielen schöner. Außerdem plant die Stadt neue Spielgeräte auf vier Plätzen: „Auf der Spielfläche Eintrachtstraße wird die neue Spielanlage noch durch eine Nestschaukel ergänzt“, so der Sprecher. „Auf der Spielfläche Alsenstraße werden ein Spielturm und eine Nestschaukel aufgebaut.“ Nachdem am Siebenweg die Balancierstrecke abgebaut werden, wird sie durch ein ähnliches Gerät ersetzt. „In der Spiellandschaft Bockert werden Spielhütten ausgetauscht und am Blumenweg freut man sich über ein neues Reck“, nennt Schliffke weitere Beispiele.