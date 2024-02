Regelmäßige Prüfung von 428 Objekten So bleiben die Spielplätze in Radevormwald sicher

Info

Kinderspielplätze gibt es noch nicht so lange. Erst im 19. Jahrhundert, als sich im Laufe der Industrialisierung die Städte baulich verdichteten, forderten Ärzte die Anlage von solchen Freiflächen, damit Kinder sich auch in den wachsenden Großstädten an der frischen Luft bewegen konnten. Die ersten Plätze waren mit Sand aufgeschüttete Areale, die modernen Kinderspielplätze mit verschiedenen Geräten wurden erst durch Städteplaner und Pädagogen in der Nachkriegszeit entwickelt.

