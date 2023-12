Mit Spaß ins neue Jahr Fünf Spielideen für den Silvesterabend

Bei „Speed Letters“ sollten die Spieler eigentlich zwei Augenpaare haben: Eines, das im eigenen Kartenstapel nach Buchstaben sucht und eines, das registriert, welche Buchstaben die Mitspieler in die Spielschachtel werfen. In der Box landen sollten all jene Buchstaben, mit denen man das Wort auf der aktuellen Schatzkarte bilden kann. Bei „Flummi“ wären das also zweimal „M“, ein „F“, ein „L“, ein „U“ und ein „I“. Wer glaubt, dass bereits ein „F“ in der Box liegt, sollte kein zweites hineinwerfen – überschüssige Buchstaben geben nämlich Minuspunkte. Gut ist, dass sich die Karten-Sets der Spieler farblich unterscheiden. Beim Prüfen der passenden Buchstaben können also die Punkte eindeutig zugeordnet werden. Fazit: rasant und spaßig.