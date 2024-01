Kita und kleine Kinder Der richtige Weg zum ersten Besuch in der Kita

Bettina Stermann kennt das Kinderhaus an der Fossastraße in- und auswendig. 1986 hat die Erzieherin dort ihr Anerkennungsjahr absolviert, danach war sie Gruppenleiterin, bevor sie 1991 zunächst die kommissarische und 1996 die offizielle Leitung übernommen hat. Bettina Stermann hat interne Veränderungen erlebt wie den Umzug aus einem Container in das im Jahr 2000 fertig gestellte heutige Kita-Gebäude und auch den Betreiberwechsel von der Evangelischen Kirchengemeinde zur Bethanien-Diakonissen-Stiftung in Frankfurt am Main.