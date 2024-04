Debatte über Elternrechte Bundesverfassungsgericht urteilt über Rechte von Vätern

Über die Rechte eines Vaters urteilt am Dienstag das Bundesverfassungsgericht. In der Beschwerde, über die in Karlsruhe entschieden wird, geht es um einen Konflikt zwischen zwei Männern – dem biologischen und dem rechtlichen Vater eines kleinen Jungen. Mitten in der Debatte über Elternrechte in Patchwork- und Regenbogenfamilien könnte das Urteil auch grundsätzliche Fragen berühren.