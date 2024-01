Kita-Situation in Ratingen und Heiligenhaus U3-Plätze sollen weiter ausgebaut werden

Ein zweites Vorhaben: Pläne für einen Waldkindergarten werden aktuell geprüft. Auch der hätte direkt positiven Einfluss auf die aktuelle Statistik: Im Ü-3-Bereich (Kinder zwischen drei und fünf Jahren) erfüllt die Stadt die vorgegebene Quote mit 98,8 Prozent. Die 100 Prozent wären mit dem Waldkindergarten erreicht. „Nachlegen“ müsse die Stadt bei der Versorgung der Kinder im Alter von unter drei Jahren. Dort liegt die Quote aktuell bei 71,8 Prozent. Die Empfehlung lautet: 80 Prozent Quote wären in Ordnung. Bei der Kita-Betreuung im aktuellen Jahr 2023/2024 sieht es so aus: Es gibt 641 Kinder im U-Drei-Bereich (Vorjahr: 712). Im kommenden Kindergartenjahr werden es 600 sein. Das ergibt sich aus der rückläufigen Geburtenzahl, die ein wenig für Entspannung sorgt, weil sie automatisch zu einer höheren Bedarfsdeckung führt. Allerdings ist, so die Planerinnen, mit Zuzügen von Familien mit ein- und zweijährigen Kindern zu rechnen.