Serie Kinder, Kinder Hier bekommen Kinder eine Stimme

Auch in Ratingen wird Mitbestimmung schon gelebt. So gibt es an der Eduard-Dietrich-Grundschule einen Klassenrat, der gemeinsame Ereignisse bespricht. Einmal monatlich kommt die Kinderkonferenz zusammen, um Themen zu erörtern, die die ganze Schule betreffen. Vertreter tragen die Ergebnisse dann in der Lehrerkonferenz vor. So können auch die Kleinsten in einem gesicherten Umfeld erste Schritte in der Demokratie üben.