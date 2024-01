Spielplätze, Kitas und Freizeitangebote So kinderfreundlich ist Neuss

Fast sechs Prozent der Neusser Einwohner sind laut Daten der Stadt von 2023 Kinder unter sechs Jahren. Doch was hat die Stadt für seine jüngsten Bürger zu bieten? Eine Übersicht.



Spielplätze Aktuell gibt es auf Neusser Stadtgebiet insgesamt 241 Spielanlagen für Kinder, darunter Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen. Die Stadt hatte mit einem Ratsbeschluss vom 16. Juni vergangenen Jahres beschlossen, 18 „wenig genutzte“ Spielplätze zurückzubauen. Im Neubaugebiet Blausteinweg in Holzheim wird ein neuer Kinderspielplatz errichtet. Voraussichtlich soll er zwischen Ende des Jahres und Frühjahr 2025 ausgebaut werden, heißt es vonseiten der Stadt. Außerdem sollen im Rahmen des Kinderspielplatzprogramms 2023/24 die zentralen Kinderspielplätze im Innenstadtbereich – am Hamtorwall, an der Büttger Straße und am Niedertor – saniert und neugestaltet werden.



Stadtplan für Kinder Diese Spielplätze und mehr können Kinder auf dem Stadtplan für Kinder selbstständig oder gemeinsam mit ihren Eltern entdecken. Der Plan zeigt für jedes Viertel in Neuss verschiedene kinderfreundliche Orte an. Neben Spiel- und Sportplätzen sind darauf etwa Kitas, Jugendeinrichtungen, eine Rollschuhbahn, die Eissporthalle am Südpark, der Barfußpfad in Gnadental, Schwimmbäder, die Stadtbibliothek, „Beros Kinderwelt“, Kinos und Theater und die Skihalle in Grefrath ausgezeichnet.