Kita und kleine Kinder Bauphase für Kita am Neukirchener Ring beginnt frühestens 2025

In Neukirchen-Vluyn ist ein Neubaugebiet entlang des Neukirchener Rings geplant. Diese Nachricht haben Bürgerinnen und Bürger schon vor einem Jahr gelesen. Fest stand damals auch schon, dass dort eine neue Kita entstehen soll. Diese fünf Gruppen haben. Ein Name für die Einrichtung steht noch nicht fest. „Das Grundstück für die Kita liegt im Süden des Planbereichs an der Lindenstraße“, schreibt Ulrike Reichelt, die das Amt für Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften bei der Stadt Neukirchen-Vluyn bekleidet, auf Anfrage unserer Redaktion. „Die genaue Adresse der neuen Kita steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest“, heißt es weiter.