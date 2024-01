Angebot für Kinder und Jugendliche in Nettetal Spielplatz – das ist mehr als Rutsche und Sandkasten

Im vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung vier Spielplätze in den Blick genommen und mit neuen Spielgeräten aufgemöbelt: den Spielplatz Onnert in Breyell, den Spielplatz an der Breslauer Straße in Kaldenkirchen, den Spielplatz am Wasserturm in Lobberich und den Spielplatz am Windmühlenbruch in Lobberich. Im Fall Onnert beispielsweise war vor einigen Jahren schon eine nicht mehr normgerechte Rutschbahn entfernt worden. Diese wurde im Herbst 2023 durch einen Holzturm mit Rutsche ersetzt. Auch der Fallschutz unter der Schaukel wurde erneuert. Außer dem neuen Spielturm und der Schaukel bietet der Spielplatz in Onnert nun ein Karussell, eine Tisch-Bank-Kombination, einen Spielrasen und auch eine kleine Obstwiese.