Erziehung in Mönchengladbach Wie Eltern ihre Kinder fördern können

Eltern vergleichen oftmals, was das eigene Kind noch nicht kann, der etwas jüngere Spielgefährte aber schon. Was ein Kind in einem bestimmten Alter können sollte, sagt Sabrina Baumann, Leiterin des Frühförderzentrums der Caritas in Rheydt, sollte für Eltern aber gar nicht so entscheidend sein. Natürlich gibt es gewisse Meilensteine, die für Ärzte bei den U-Untersuchungen oder für Erzieher beim Ausfüllen von Entwicklungsbögen eine Rolle spielen. Doch Eltern sollten bei der Förderung ihres Kindes auf andere Dinge schauen, macht die Heilpädagogin deutlich. Ihm Aufmerksamkeit schenken, über die Stärken auch die Schwächen fördern.