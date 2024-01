Schwimmbäder, Tiergarten, Aufführungen Welche Vergünstigungen es für Familien in Mönchengladbach gibt

Im September 2018 standen die Mönchengladbacher Schlange, als die Familienkarte erstmals ausgegeben wurde. Kein Wunder: Besitzer der kleinen Karte, bekommen in vielen Einrichtungen im Stadtgebiet und oftmals auch darüber hinaus Rabatte gewährt. Inzwischen räumen mehr als 220 Kooperationspartner in Mönchengladbach und in vielen Städten im Umland bei Vorlage des Nachweises Vergünstigungen ein, wie die Stadt mitteilt. Das können ermäßigte Eintritte für Indoor-Spielplätze sein, dass man für einen Klettergurt in der Kletterkirche nicht extra zahlen muss oder Familien im Museum (Stars of the Galaxy) für ein gemeinsames Ticket fünf Euro weniger zahlen.