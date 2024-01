Betreuung in Mönchengladbach 35 Kindergärten fehlen noch bis 2027

In der Vitusstadt gibt es 167 Kitas sowie 11.098 Betreuungsplätze in Kindergärten, Lena-Gruppen und bei Tagesmüttern. Da der Bedarf an Plätzen schneller und in größerem Umfang steigt als zum Start der Kita-Offensive 2017 absehbar, müssen in den nächsten drei Jahren zahlreiche Neubauten und Erweiterungen realisiert werden. „Aufgrund der Vielzahl laufender Wohnbauprojekte und des Zuzugs von Flüchtlingen ist nach wie vor mit einem Anstieg der Kinder unter drei Jahren zu rechnen“, heißt es in der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung.