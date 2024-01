Kinderbetreuung in Mönchengladbach Wie die Eingewöhnung gelingt

Serie | Mönchengladbach · Wenn das Kind in die Tagespflege oder in den Kindergarten kommt, ist das für alle ein neuer Lebensabschnitt. Eine Mönchengladbacher Tagesmutter erklärt, was beim Start in die Betreuung zu beachten ist und gibt Eltern Tipps, wie Kinder gestärkt werden können.

27.01.2024 , 05:10 Uhr

Hannah Wissink-Dietzsch betreut als Tagesmutter fünf Kinder und ihren eigenen zweieinhalbjährigen Sohn. Momentan gewöhnt sie ein zehn Monate altes Baby ein. Foto: Markus Rick (rick)