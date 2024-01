Kindheit in Mettmann Von großen Sprüngen und kleinen Fortschritten

Davide Schult kennt keine Schwerkraft. Scheinbar mühelos fliegt er über den grauen Betonklotz, dessen Oberfläche er mit vier Fingern leicht berührt. Trainer Schult vom Verein me sport zeigte zur Eröffnung der neuen Parkour-Anlage auf dem ehemaligen Bolzplatz zwischen Rheinstraße und Am Kolben, was sich mit den grauen Klötzen, stählernen Klettergerüsten und Stangen so alles anstellen lässt. Die Kosten in Höhe von 229.000 Euro hat das Land NRW bezahlt.