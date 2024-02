Bildung in Viersen So läuft die Schuleingangsuntersuchung

Kreis Viersen · Vor dem Eintritt in die Grundschule steht für jedes Kita-Kind die Schuleingangsuntersuchung an. Was genau dabei passiert und wie Eltern den Kleinen die Angst davor nehmen können, darüber klärt eine Kinderärztin auf.

01.02.2024 , 05:15 Uhr

Wo piepst es denn gerade? Der Hörtest gehört zur Schuleingangsuntersuchung dazu. Mehr als 2500 angehende i-Dötzchen im Kreis Viersen durchlaufen die Untersuchung jedes Jahr. Foto: Kreis Heinsberg

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen