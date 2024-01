Kinder, Kinder So verläuft eine Schuleingangsuntersuchung

Info

Das sind die einzelnen Folgen unserer Serie „Kinder, Kinder“.

Samstag, 20. Januar - eine Stadt für kleine Leute? Wie kinderfreundlich ist meine Heimat?

Dienstag, 23. Januar – die Kita-Situation vor Ort: Wie viele Plätze fehlen, was ist geplant, Perspektiven?

Donnerstag, 25. Januar – die Stadt Ratingen hat einen Kinderbriefkasten: Kinder können Wünsche, Sorgen und Nöte aufschreiben. Das Jugendamt schaut sich das Ganze an.

Samstag, 27. Januar – die Schuleingangsuntersuchung: Was Eltern beachten müssen.

Dienstag, 30. Januar – bloß nicht stressen lassen: Tipps für die Eingewöhnung in der Kita.

Donnerstag, 1. Februar – Hausschuhe, Regenjacke, Schlafsack und Co: So teuer ist der Start in den Kindergarten.

Samstag, 3. Februar – Tipps für Ausflüge mit kleinen Kindern in der Region.

