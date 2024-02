Kinderleicht unterwegs im Kreis Mettmann Hier machen Ausflüge mit Kids großen Spaß

Tüftelei in der Fabrik Welche Herausforderungen stellten sich früher in der Textilfabrik Cromford und anderen Fabriken? Welche kreativen Lösungen wurden dafür gefunden? Die Ausstellung „Probiert? Kapiert!“ liefert hierauf Antworten, Gäste ertüfteln dazu an den Mitmachstationen selbst Antworten und finden eigene Lösungswege. Wie stellt man festes Gewebe her und welche Möglichkeiten zur platzsparenden Verpackung gibt es? Webstuhl, Flaschenzug und verschiedene Teamstationen bieten Experimentiermöglichkeiten rund um die Themen Energie, Transport, Lagerung und Produktion. Beim Workshop „Angestoßen! Kettenreaktion für alle“ wird unter Anleitung über verschiedene Ebenen hinweg ein großer Parcours gebaut. Von Bausteinen und Kugeln, über Wäscheklammern und Schnüre bis hin zu Klebeband und Bausystemen stehen etliche Materialien zur Umsetzung der Ideen zur Verfügung. Kreativität und vor allem Teamgeist sind gefragt, um den Dominoeffekt zu nutzen und gemeinsam eine meterlange Kettenreaktion über verschiedene Ebenen zu bauen. Hat alles geklappt? Dann folgt am Ende ein lauter Knall.