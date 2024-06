Kinder- und Jugendtheater Von sehr schwer bis federleicht – tolle Mischung im neuen Kresch-Programm

Drei große Premieren unter dem Motto ‚Zeit‘ hat das Kinder- und Jugendschauspiel Kresch sich für die kommende Spielzeit vorgenommen. Den Auftakt macht das Haus an der Virchowstraße mit einer Theaterfassung von Michael Endes ‚Momo‘. Franz Mestre hat sich vorgenommen, den Roman mit all seiner Poesie zu einer Spielfassung zu verdichten. „Der Verlag mochte das sehr“, sagt er. Er geht von wechselnden Erzählinstanzen in der Einleitung aus. Das Besondere an dieser Produktion ist die Zusammenarbeit mit der Kölner Schauspielschule „Der Keller Köln“. Schüler des zweiten Jahrgangs machen hier mit: „Es sind frische, begeisterungsfähige junge Menschen“, sagt Franz Mestre, der auch Regie führt. Nach einem ersten Vorsprechen hatte er schon eine Wunschliste im Kopf, und genau so sind die Rollen besetzt worden. „Wir haben sofort unsere Momo gefunden“, ergänzt Theaterleiterin Isolde Wabra, „ein Glücksgriff.“