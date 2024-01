Vielfältige Hilfsangebote So unterstützen die Kommunen junge Familien und deren Nachwuchs

Ein umfangreiches Hilfs- und Unterstützungsangebot bietet die Stadt Dinslaken für junge Familien und deren Nachwuchs an. Eine erste Anlaufstelle ist das städtische Familienbüro, das sich an der Friedrich-Ebert-Straße 20 befindet, direkt neben dem Stadthaus. Dort erhalten die Eltern Beratung und Hilfe rund um all die Themen, die für sie und ihre Kinder wichtig sind. Da geht es beispielsweise um die Betreuung des Nachwuchses, finanzielle Hilfen, Erziehung, Entwicklung und Gesundheit von Babys und Kleinkindern. Zudem gibt es verschiedene offene Angebote für Gruppen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich bei diesen Treffen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen, Fragen zu stellen und Probleme zu besprechen. Nicht nur die Mitarbeiter des Familienbüros stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch die städtische Hebamme und eine examinierte Krankenschwester. Außerdem bieten lokale Kooperationspartner Sprechstunden in der kommunalen Einrichtung an. Das Angebot umfasst Schwangerschaftsberatung, Ausbildungs- und Erziehungsberatung, Berufsberatung, Kur- und Migrationsberatung sowie die Unterstützung von Familien, deren Kinder eine Beeinträchtigung haben.