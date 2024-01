Kitas in Viersen Die Stadt mit der 100%-Betreuungsquote

Während sich Eltern in anderen Städten und Gemeinden Sorgen machen müssen, ob ihr Kind einen Betreuungsplatz bekommt, können Viersener Eltern ganz entspannt sein. Während beispielsweise in Duisburg für lediglich 95 Prozent der Kinder über drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung stehen und in Hilden nicht mal für 94 Prozent, beträgt in Viersen die Versorgungsquote 100 Prozent. Eltern brauchen bei der Anmeldung nicht zu bangen, ob ihr Kind einen Platz bekommen wird. Es gibt ihn. Die einzige Unsicherheit: ob der Platz im selben Stadtteil liegen wird, in dem man wohnt. Während es in Dülken (+67), Süchteln (+24) und Boisheim (+11) ein Überangebot gibt, fehlen in Viersen 57 Betreuungsplätze.