Themenwoche „Kinder Kinder“ Kita-Gebühren im Vergleich – Krefeld glänzt in einem Punkt besonders

Krefeld kann sich im regionalen Vergleich mit seinen Kita-Gebühren sehen lassen. Vor allem die Obergrenze, bis zu der Kinder in der Kita beitragsfrei sind, ist in Krefeld im Vergleich zu Moers, Mönchengladbach, Duisburg und Köln sehr günstig: Wie die Stadt Krefeld mitteilt, sind Kitas bis zu einem Jahresbruttoeinkommen von 30.700 Euro beitragsfrei. In Moers werden schon ab 18.000 Euro Beiträge fällig, in Mönchengladbach und Köln ab 12.271 Euro, in Duisburg ab 25.000 Euro.