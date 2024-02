Kita-Leiterin aus Xanten empfiehlt So gelingt die Kita-Eingewöhnung – Neun Tipps

1. Kinder schon vor dem Kita-Eintritt an andere Betreuungspersonen gewöhnen In der Elternzeit sind Mama und/oder Papa quasi rund um die Uhr für den Spross da, manchmal sind die Eltern sogar die einzigen Bezugspersonen für ein Kind. In der Kita muss der Zwerg aber damit klarkommen, dass sich nun fremde Menschen um ihn kümmern. „Einfacher ist es, wenn die Kinder diese Betreuungsart schon kennen“, sagt Kelly Krams. Etwa, weil das Kind schon bei einer Tagesmutter in Obhut war oder weil Oma, Opa oder andere Vertrauenspersonen mal auf die Kleinen aufgepasst haben.