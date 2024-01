Serie Kinder, Kinder Keine Panik vor den U-Untersuchungen

Ein freudiges Ereignis steht ins Haus: Der Geburtstag des Kindes. Der Tag wird von vielen Familien sehnlichst herbeigesehnt, doch für manche Eltern hat er einen bitteren Beigeschmack. Denn mit dem Geburtstag steht auch die nächste Vorsorgeuntersuchung an. Das Kind kommt auf den „Prüfstand“: Kann es all das, was es für sein Alter können sollte? Spricht es gut genug? Sind seine motorischen Fähigkeiten altersgerecht? Hat es alle erforderlichen sozialen Kompetenzen? Doch ist diese Angst vor der Vorsorge gerechtfertigt? Nein, sagt der Krefelder Kinderarzt Dr. Robert Primke. Denn die Vorsorge ist wichtig – und eine Chance.