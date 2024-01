Kinderfreundlichkeit in Rheurdt „In Neufeld herrscht massiver Verkehr!“

Auf die Frage, wie sicher es für Kinder in Rheurdt ist, gibt es verschiedene Antworten, je nachdem, wer gefragt wird. Jennifer Creutz von der Elterninitiative der Kindertagesstätte Fliegenpilz bezieht sich in ihrer Antwort auf die Verkehrssicherheit vor Schulen. „Seit Juli 2022 versuchen wir verzweifelt, einen sicheren Transport unserer Grundschulkinder zu erreichen“, schreibt sie in einer Mail an unsere Redaktion. Gerade in Neufeld gebe es einen großen Zuwachs an jungen Familien und Kindern. „Wir haben die Gemeinde darauf hingewiesen, dass bis 2024 20 Kinder im Grundschulalter zur Schule fahren. Hier handelt es sich hauptsächlich um Schulanfänger, also um sechsjährige Kinder“, führt sie als Beispiel auf.