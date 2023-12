Auswärts Engel, daheim Bengel Warum sich Kinder bei Fremden besser benehmen

Dass Kinder sich in einer weniger vertrauten Umgebung wie bei Freunden oder in der Schule besser verhalten, liegt daran, dass sie nicht wissen, wie die anderen reagieren werden oder welches Verhalten sich auszahlt. „Unter diesen Umständen kommt es häufig – zumindest vorübergehend – zu weniger unerwünschtem Verhalten“, meinte Mazzucchelli. Zudem würden Lehrer über sehr gute Systeme verfügen. In der Schule werden Kinder laut des australischen Psychologen mit einer Vielzahl spannender Aktivitäten beschäftigt. Gleichzeitig sind die Erwartungen an das Verhalten der Kinder eindeutig definiert und die Belohnung für wünschenswertes Verhalten ist zuverlässig. Lehrer seien gut dahingehend trainiert, „wünschenswertes Verhalten durch Aufmerksamkeit, Lob und manchmal auch symbolische Belohnungssysteme zu erkennen und zu belohnen“, so Mazzucchelli.