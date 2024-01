Familie in Kempen So klappt es mit der Kita-Eingewöhnung

Am Anfang bekommen die neuen Kinder eine Bezugserzieherin. „Das kann sich aber durchaus auch ändern, denn die Kinder suchen sich die Person aus, nicht andersrum“, sagt die Kitaleiterin. Rituale sorgen für Geborgenheit. Auf die ständigen Wiederholungen und Muster soll sich das Kind verlassen können. „Da ist der Teddybär, der Schnuller oder das Schmusetuch, aber auch die Kaffeetasse der Mutter“, sagt Haller lachend und erzählt: „Ein Kind brauchte immer die Tasse der Mutter in der Kita – so wusste es, dass sie am Nachmittag auch wiederkommt, schließlich braucht sie ihren Kaffee.“