Kinderbetreuung in Kamp-Lintfort Familienzentren sind Orte der Begegnung

Serie Bisher in unserer Serie erschienen sind die Artikel

„So läuft die Schuleingangsuntersuchung“,

„So kinderfreundlich ist Moers“ und

„Neun Tipps für die Kita-Eingewöhnung“,

„Schulweg wird in Rheurdt für manche zur Gefahr“,

„Der richtige Weg zum ersten Besuch in der Kita“,

„Bauphase für Kita am Neukirchener Ring beginnt frühestens 2025.

In der Stadt fehlen rund 300 Kita-Plätze

Die Einrichtung Die Kita Tausendfüßler liegt an der Moerser Straße 163/165 in Kamp-Lintfort. 33 Fachkräfte kümmern sich um aktuell um 118 Ü3-Kinder in der Zeit von 7 bis 16 Uhr. Die Kita bietet 28 Plätze in der U3-Betreuung. Ziel des Landesprogramms ist es, über Familienzentren Familien in der Erziehung und im Alltag zu unterstützen.



Auskunft Weitere Infos über www.kamp-lintfort.de, Menüpunkt Kindertagesstätten.