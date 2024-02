Evangelische Kindertagesstätte am Lerchenweg in Monheim Kinder mit Handicap sind hier willkommen

Lincoln ist ein aktiver und fröhlicher Junge. Der dreijährige Blondschopf geht in die inklusive evangelische Kindertagestätte am Lerchenweg und fühlt sich in der Pinguingruppe sehr wohl. Heute sitzt er mit seinem Freund Janik (4) am Tisch. Beide haben gerade viel Spaß bei einem Steckspiel. Dass Lincoln dabei in einem stützenden Therapiestuhl sitzt, weil er eine muskuläre Hypertonie hat, stört hier niemanden. Heilpädagogin Birgit Ouwenbroek sagt, es sei in der Einrichtung „selbstverständlich“, dass Kinder mit und ohne Einschränkung zusammen spielen, lernen und Freunde finden. Für die anderen ist der Dreijährige „kein Kind, das nicht laufen kann, sondern einfach nur Lincoln“. Alle binden den Jungen in gemeinsame Aktionen ein und „betüteln“ ihn.