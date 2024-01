Betreuungslage in Hilden So stehen die Chancen auf einen Kita-Platz

Die Kita-Situation in Hilden ist prekär: Zu wenig Plätze, zu viele Überbelegungen – doch die Stadt arbeitet daran, das Betreuungsangebot auszubauen und die Versorgungsquote zu steigern. Wie hoch sind die Chancen auf einen Platz in Hilden? Und wie soll das Problem beseitigt werden? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Kita-Situation in Hilden.