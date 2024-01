Leben in Hilden So klappt die Eingewöhnung in der Kita

Für ein kleines Kind ist es in der Regel die erste Ankunft in einer völlig neuen Welt: der erste Tag in der Kindertagesstätte. Waren in der ersten Lebensphase die Eltern ausschließlich die Bezugspersonen, sind es nun auch die Erzieherinnen und Erzieher. Dazu kommen ganz viele andere Kinder, alle mit ihren eigenen Bedürfnissen. Nicht wenige Mütter und Väter haben vor diesem Neuanfang die Sorge, dass das eigene Kind in dieser Umgebung fremdelt.