Ausflüge mit Kindern Grevenbroicherin schreibt familienfreundliche NRW-Reiseführer

Bewegungsmuffel waren Andrea und Daniel Teichman nie. Die 40-Jährige wuchs in Mönchengladbach auf, ihr Ehemann Daniel (44) in Düsseldorf. Beide haben eine DLRG-Vergangenheit, sind bekennende „Wasserratten“ und haben wie ihre Kinder viel Freude an Bewegung und Abenteuern. Vor elf Jahren bauten sie in Kapellen ein Haus, in dem sie mittlerweile mit ihren Kindern Jonas (12), Miriam (10) Robin (9) und Mattis (5) leben.