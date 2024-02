Henri, der Kindergartenhund: ein Haustier in der Kita Wie die Kita St. Georg auf den Hund kam

Fast jeden Freitag zieht in Kapellen eine ungewöhnliche Kolonne durchs Dorf. Kindergartenkinder laufen dann in großer Gruppe durch die Straßen, mal sind es 20 Kinder, mal 40. Immer zwei von ihnen halten zusammen mit Erzieherin Annalena Hacks eine Hundeleine. An deren Ende läuft Henri, ein Australien Shepard.