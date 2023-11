Funkstille Wenn das erwachsene Kind den Kontakt abbricht

Sie empfiehlt betroffenen Großeltern, den Enkeln kleine, unverfängliche und liebevolle Briefe und Päckchen zu schicken, zumindest zu Anlässen wie Geburtstagen oder Weihnachten. So könne man zeigen, dass man an das Kind denke und in Gedanken Anteil an seinem Leben nehme. „Auch keinen Fall darf man das Kind benutzen, um Botschaften an die Eltern zu transportieren“, stellt die Expertin dabei klar.