Selten alle am Tisch Wie das gemeinsame Familienessen gelingen kann

Raffauf: Es kommt natürlich drauf an, wie man das organisieren kann. Ich denke, dass einmal am Tag richtig gut ist und man auch versuchen sollte, das hinzukriegen. Aber nicht nur hinkriegen, sondern auch klarmachen, dass es etwas total Wichtiges ist. Wenn das scheinbar nicht geht, sollte man erst mal schauen, warum das so ist und ob man nicht andere Prioritäten setzen könnte. Da müssen sich auch die Eltern ehrlich fragen: Ist mir selbst das gemeinsame Essen vielleicht lästig, weil es immer so schwierig ist oder alle immer meckern? Da sind wir wieder bei den Gründen. Die Frage ist auch: Wenn man nicht gemeinsam isst, wie läuft es denn dann? Kocht keiner mehr, sondern macht sich jeder selbst etwas und isst für sich allein? Und wie fühlt sich denn jeder aus der Familie damit? Aber wenn es gar nicht geht mit der täglichen gemeinsamen Mahlzeit, muss man natürlich schauen, was für einen passt. Vielleicht geht es an einzelnen Abenden und man hat an anderen Stellen gemeinsame Zeiten als Familie. Auch das kann man zusammen überlegen.