Raus aus Isolation Neun Tipps gegen Alterseinsamkeit

Schilling rät, die eigene Vorstellung vom Alter, Glaubenssätze, eigene und fremde negative Vorstellungen, Vorurteile und angsterzeugende Prognosen zu hinterfragen. Negative Erwartungen an das Alter können Möglichkeiten und Lernchancen verbauen. Stattdessen rät sie, „sich die Neugierde zu bewahren und zu erkunden, was dieser letzte Abschnitt unseres Lebens an Reichtum und Fülle, an Lernen und Erfahrungen, an Bewegung und Stille bereithält, wenn wir uns darauf einlassen“.