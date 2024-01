Seit Herbst 2023 in Betrieb Was die neue Kita im Neubaugebiet „Am Alten Angerbach“ bietet

In Duisburg fehlen fast 300 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Zwar ist die Zeilversorgungsquote für Kinder über drei Jahren so gut wie abgedeckt. 14.000 Plätze gibt es laut Angaben der Stadt. Trotzdem bleibt der Bedarf groß. Das merken viele Eltern spätestens bei der Suche nach einem freien Kita-Platz. Eine neue Kita bietet seit vergangenem Herbst etwa 100 neue Plätze – davon sind 24 für Kinder unter drei Jahren, 81 für Kinder über drei Jahren. Die Kita in der Wilhelmine-Bertling-Straße im Neubaugebiet „Am Alten Angerbach“ ist bereits seit letztem Jahr in Betrieb, die im Herbst geplante große Eröffnungsfeier musste krankheitsbedingt verschoben werden.