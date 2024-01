Jugendschutz in Duisburg Wie die Persönlichkeit von Kindern gestärkt werden soll

Eine Back- und Kochschule für Mutter und Kind bietet das Diakoniewerk Duisburg an – eine Maßnahme, die zum Aktionsprogramm Kinder- und Jugendschutz in Duisburg 2024 gehört und mit 3000 Euro gefördert wird. Insgesamt werden in diesem Jahr 49 Projekte mit insgesamt 200.000 Euro gefördert. Es hätten sogar noch mehr sein können.