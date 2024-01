Nachwuchs in Düsseldorf So kinderfreundlich ist die Landeshauptstadt

Wenn es um Standortfaktoren geht, steht für Familien die Kinderfreundlichkeit weit oben auf der Prioritätenliste. Denn Eltern mit Nachwuchs wollen nicht nur einen tollen Job in einer hippen Stadt, sie brauchen verlässliche Betreuungsoptionen, moderne Spielplätze, Ecken zum Wickeln und Stillen, gute und günstige Kultur- und Sportangebote. Was schätzen junge Eltern an der Landeshauptstadt? Und was vermissen sie? Ein Überblick.