Eingewöhnung in Düsseldorf Wie der Start in die Kita gelingt

. Der Besuch einer Kita bedeutet vor allem eines: Loslassen. Das fällt nicht immer leicht, nicht den Kindern, und auch den Eltern nicht. Denn für viele ist es das erste Mal, dass sie ihr Kind in die Obhut Fremder geben. Erzieherinnen wie Kerstin Breuer, Leiterin der Städtischen Kita an der Velberter Straße in Oberbilk, ihre Stellvertreterin Olga Länge und Erzieherin Ingrid Kelch wissen natürlich, was Eltern umtreibt. Es sind Fragen wie diese: Ist mein Kind gut aufgehoben, ist es angemessen betreut, passiert ihm auch nichts, bekommt es genug zu essen? Und die Erzieherinnen wissen auch, was Eltern empfinden müssen, damit sie vorbehaltlos und sorgenfrei ihren „Schatz“ jeden Morgen abgeben können: Vertrauen.